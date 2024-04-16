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Çankırı'da ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Çankırı'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Handırı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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