Rüzgar gülü kanadı taşıyan tır sandık fabrikasının üzerine devrildi

Çanakkale'de rüzgar gülü taşıyan tır devrildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de rüzgar gülü kanadı taşıyan tır devrildi.

Kaza saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir firmaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada nedeni henüz belli olmayan bir şekilde devrildi. Kaza anında tırın üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.