Çanakkale'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE