Çanakkale'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Çanakkale'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Etili köyünde saat 12.30 sıralarında başladı ve sebepleri henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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