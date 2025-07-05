Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü Doğandere mevkii yakınlarında ormanda saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter ile karadan 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtilerek, "An itibariyle yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur" denildi.

Öte yandan, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Lapseki ilçesi Dişbudak köyünde meydana gelen orman yangınını Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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