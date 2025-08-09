Çanakkale'de Orman Yangını: Saçaklı Köyü Büyük Hasar Gördü

Çanakkale'de Orman Yangını: Saçaklı Köyü Büyük Hasar Gördü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında Saçaklı köyü büyük maddi hasar gördü. Evi yanan Birgül Civir, kurtardığı tavukları için yardım istedi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında, boşaltıldıktan sonra alevlere teslim olan Saçaklı köyünde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında evi ve damı yanan Birgül Civir, sabah saatlerinde damında hayata tutunan tavuklarını görünce ekiplerden ve gönüllülerden yardım istedi.

Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evi ve damı kullanılmaz hale gelen Birgül Civir sabah saatlerinde geri döndüğünde ise damda hayata tutunan tavuklarını gördü. Civir, dumandan etkilenen tavukları için ekipler ve gönüllülerden yardım istedi. Çevredekiler Civir'in tavukları için seferber oldu.

Birgül Civir çok üzgün olduğunu söyleyerek "Görünmez kaza çıktı köyümüzde yangın. Evimiz yandı. Mahsüllerimiz vardı, yağımız vardı, tuzumuz vardı yandı. Tavuklar vardı onlar da yanmış. 3 tanesi kalmış. Çok üzgünüm" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
