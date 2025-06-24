Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşayan Tanker Kurtarıldı
İtalya'dan Rusya'ya giden 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı tanker gemisi 'Elandra Eagle', Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapmasının ardından römorkörlerle Bozcada'ya taşındı ve Boğaz trafiğe açıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Marshall Adaları bayraklı tanker gemisinin, römorkörler eşliğinde Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na götürülmesinin ardından boğaz trafiğe açıldı.
İtalya'dan Rusya'ya giden 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı tanker gemisi 'Elandra Eagle' Çanakkale önlerine makine arızası yapması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-18' römorkörleri eşliğinde Bozcada 2 nolu Demir Sahası'na götürüldü. Ardından saat 19.45 sıralarında Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişine açıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa