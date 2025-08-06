Çanakkale Boğazı'nda 'IRONHIDE' Gemisi Makine Arızası Yüzünden Demirledi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 78 metre boyundaki 'IRONHIDE' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Bulgaristan'dan İsrail'e giden 78 metre boyundaki 'IRONHIDE' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanfil Burnu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi. - ÇANAKKALE