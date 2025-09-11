Haberler

Can Holding Şirketlerine Soruşturma: Tekirdağ'da Arama Yapıldı

Can Holding Şirketlerine Soruşturma: Tekirdağ'da Arama Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla Tekirdağ'da arama gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde arama gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı ve suçtan elde edilen paraların aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ait olduğu veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti

Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.