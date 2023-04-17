Çamaşır makinesi tartışmasında ağabeyi tarafından öldürülen doktor defnedildi

Ankara'da aynı evde yaşadığı bir kişi doktor kardeşini çamaşır makinesi tartışması nedeniyle göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da aynı evde yaşadığı bir kişi doktor kardeşini çamaşır makinesi tartışması nedeniyle göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağabeyi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan genetik uzmanı Özgür Aldemir (28) ile ağabeyi gıda mühendisi Baran Aldemir (42) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Baran Aldemir, kardeşi Özgür Aldemir'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Özgür Aldemir'in ağabeyine ders çalıştığı için çamaşır makinesini çalıştırmaması konusunda uyarıda bulunmasının ardından iki kardeş arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonucunda Baran Aldemir, kardeşini göğsünden yaraladı. Baran Aldemir, polisi arayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibine teslim oldu.

Öldürülen doktor Özgür Aldemir'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazının kılınmasının ardından defnedildi. - ANKARA