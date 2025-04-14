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Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu! Milli sporcu hakkında gözaltı kararı

Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu! Milli sporcu hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Güneş'in sosyal medya platformları üzerinden çocuklara cinsel içerikli mesaj attığı belirlendi ve hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir.?

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Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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