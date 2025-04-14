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Buz Pateni Sporcusu Ali Efe Güneş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında cinsel istismar, cinsel taciz ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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