Adli emanet bürosunu soyarak yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın annesi konuştu: 'Oğlumu kullandılar'

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memur tarafından soyulmasına ilişkin zanlı Erdal Timurtaş'ın annesi konuştu. Anne Türkan Timurtaş, "Oğlumu kullandılar, temizlik görevlisi olarak çalışıyordu, o nasıl böyle bir şey yapsın" dedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilirken, olay sonrası zanlı Erdal Timurtaş'ın annesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğlunun kullanıldığı belirten anne Türkan Timurtaş, "Benim oğlum adliyede temizlik işçisiydi. Benim oğlumu kullandılar, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu. Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar. Bizim olaydan haberimiz de yoktu, polisler gelince öğrendik. Bize tatile gidiyoruz dediler. Eşi öğretmendi, okuldan izin aldığını söyledi. 2 tane çocuğu vardı, içkisi, sigarası yoktu, birisi onu kullandı. O kadar altını, gümüşü çıkarırken kimse mi görmedi, biri onu öne sürdü" dedi. - İSTANBUL