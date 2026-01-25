Haberler

Büyükçekmece'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de bir şirketin deposuna ait açık alanda palet ve plastik kasaların alev alması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında park halindeki 2 kamyon ve 1 tır zarar gördü. Olayın çıkış nedeni inceleniyor.

İstanbul Büyükçekmece'de bir şirketin deposuna ait alanda palet ve plastik kasaların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü. Park halindeki 2 kamyon ve 1 tırın da hasar gördüğü yangın ve ekiplerin söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bir şirketin deposuna ait açık alanda yer alan palet ve plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 2 kamyon ve 1 tıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı ve ekiplerin söndürme çalışmaları ise dronla görüntülendi.

Yangın anını anlatan Şaban Uslu, "Yangın plastik kasalardan çıkmış. 2 tır yanmış. Patlama sesleri de tırların lastiklerinden olmuş. Yangında 1 kamyon da zarar görmüş" dedi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

