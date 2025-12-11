Büyükçekmece Adliyesindeki hırsızlık olayı firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi'nde kaybolan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün ardından Erdal Timurtaş ve eşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurtdışına çıkarken görüntülendi.
Büyükçekmece Adliyesindeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayını gerçekleştirdikten sonra Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına çıkarken havalimanı görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesindeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayı ile ilgili firari Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte havalimanında görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte yurtdışına çıkmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanında bavullarla birlikte yürüdükleri görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa