Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili zimmet memuruna tutuklama talebi

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memurunun, İstanbul merkezli 19 ilde gerçekleştirilen sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarını çalınmasına ilişkin adliyeye sevk edilen adli emanet memuru, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., Büyükçekmece Adalet Sarayına getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
