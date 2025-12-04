Adliyedeki emanet deposu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu deposundaki ziynet eşyalarının çalındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal T., tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Erdal T.'nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı anlar yer aldı. - İSTANBUL