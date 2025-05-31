Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 25 İlde 33 Adrese Baskın

Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 25 İlde 33 Adrese Baskın
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı. Eş zamanlı baskınlar 25 ilde gerçekleştirildi.

Bursa merkezli 25 ilde 33 ayrı adrese 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçu kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna dair yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların dolandırıcılık suçu işledikleri ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 27 Mayıs 2025 Salı günü, Bursa başta olmak üzere Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 şüpheli şahıs tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Ayrıca, 'Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan şüpheli şahıs ve şirketlerin çok sayıda banka hesaplarına ve şüpheli 2 şahsa ait 2 adet araca el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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