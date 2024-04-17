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Bursa'da Yol Verme Kavgası Minibüs Şoförlerini Birbirine Kırdırdı

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Bursa'da trafikte yol verme kavgasına tutuşan iki minibüs şoförü yol ortasında yumruklu sopalı birbirine girdi. O anlar kameralara yansırken, tarafların kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu dolu araçla seyir halinde olan iki minibüs şoförü; yol verme tartışmasına girdi. Artan tansiyon sonrası araçtan inen taraflar ne yolculara, ne de trafiğe aldırış etmeden bir anda kavgaya tutuştu. İki şoförün birbirine yumruk ve sopayla saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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