Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyon sonucunda 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Bursa ve Ordu illerinde eş zamanlı düzenlenen baskında 10 şüpheli yakalandı.

Uzun süredir takip edilen şüphelilerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüpheli hesaplar üzerinden 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyet birimlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin finans kaynaklarını çökertmeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
