Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Basketbol Antrenörü

Bursa'da 27 yaşındaki basketbol antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç antrenörün çocuklara basketbol eğitimi sırasında çekilen görüntüleri yürekleri burktu.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir-İstanbul otobanı Görükle Bağlantı Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yasin Aktem (27) idaresindeki motosiklet, plakası ve kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Aktem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Aktem'in MG Spor kulübünde basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Genç antrenörün cenazesi ikindi namazına müteakip Fethiye Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Fethiye Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, genç antrenör Yasin Aktem'in çocuklara basketbol eğitimi verdiği sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. - BURSA