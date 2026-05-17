Haberler

Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Bursa'da tekstil atölyesinde korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer atölyelere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki diğer atölyelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kadıyayla Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını çevrede bulunan diğer atölyelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti

Sosyal medyada başlayıp parkta devam eden tartışmada kan aktı

Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta