Bursa'da Sahte Kombi Servisi Dolandırıcılığı: 65 Yaşındaki Adam Hem Dolandırıldı Hem Tehdit Edildi

Güncelleme:
Mudanya'da Kamil Kula, internette bulduğu sahte kombi servisine 13 bin 880 TL ödeyerek dolandırıldı. Servis, kombiyi çalışamaz hale getirdikten sonra para iadesi talebini reddederek Kula'yı tehdit etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Kamil Kula internette bulduğu sahte kombi servisi tarafından hem dolandırıldı hem de tehdit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Mudanya Güzelyalı Yalı Mahallesi'nde yeni taşındığı dairesindeki kombi arızası için internette arama yapan Kamil Kula (65), kızının Google üzerinden bulduğu servise ait hattı aradı. Telefonu açan kişiler, eve servis gönderileceğini ve kontrol ücretinin 600 TL olduğunu söyledi.

Kısa süre sonra bu kez farklı bir hattan aranan Kula'ya servisten geldiklerini söyleyen şahıs 21 Ekim 2025 tarihinde eve geldi. Kombiyi kontrol eden sözde servis görevlisi, kombinin elektronik kartının arızalı olduğunu ve tamir için 13 bin 880 TL ücret gerektiğini belirtip IBAN numarasına paranın havale edilmesini istedi.

Parayı transfer eden Kamil Kula ile iki gün sonra şahıslar tekrar irtibata geçerek başka bir personelin geleceğini söyledi. Eve gelen ikinci kişi ise kombinin tamirinin mümkün olmadığını, servise gitmesi gerektiğini ve bunun için 40 bin TL masraf çıkacağını söyledi. Kamil Kula bu ücreti ödemeyeceğini belirterek para iadesi talep etti. Fakat şahıs, kombiyi söküp dağıtılmış şekilde bırakarak evden ayrıldı.

Para iadesi yapılmadığı gibi tehdit edildiler

Kamil Kula, dolandırıcıların daha sonra kendisiyle iletişime geçerek, avukat ve savcı tanıdıkları olduğunu, hiçbir şey elde edemeyeceğini söyleyip tehdit ettiklerini söyledi. bulundu. Kombinin çalışamaz halde bırakılması nedeniyle yeni bir kombi almak zorunda kalan Kamil Kula, şahıslarla yaptığı telefon görüşmelerini, mesajlaşmaları, arama kayıtlarını ve ödeme dekontunu savcılığa sunduğunu, BTK üzerinden tüm iletişim kayıtlarının talep edilmesine de rıza verdiğini belirtti.

Şahıslar hakkında nitelikli dolandırıcılık ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
