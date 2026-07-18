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Sahte alışveriş sitesi kurup vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon...7 kişi tutuklandı

Sahte alışveriş sitesi kurup vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon...7 kişi tutuklandı
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Bursa merkezli operasyonda sahte alışveriş sitesiyle 1 milyar liralık dolandırıcılık yapan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebeke, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın para trafiğinin 1 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandıran kişileri takibe aldı. İznik Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda vatandaşları kolay kazanç vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. 1 milyar liradan fazla işlem hacmine sahip kişilere yönelik operasyonda 7 ilde 14 adreste eş zamanlı düğmeye basıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul'da 7, Bilecik, Denizli, Muğla ve Ankara'da birer şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 28 adet cep telefonu, 34 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet harici bellek, 1 adet bilgisayar kasası ve 11 adet flash bellek ele geçirildi. Farklı illerde yakalanan 11 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 7 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şahsın HTS ve Masak verilerinin incelenmesi sonucu aralarında 1 milyor 27 bin lira para hacmi tespit edildi.

Jandarma ve savcılığın geniş çaplı araştırması devam ederken, müştekilerin savcılıklara başvurmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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