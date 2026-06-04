Mobilya dükkanının deposu alev alev yandı

Bursa'da faaliyet gösteren bir mobilya dükkanının deposu, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yangın sebebiyle, deponun yanında bulunan bina itfaiye ekiplerince tedbiren boşaltılırken, yangında dükkan ve park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya dükkanının deposunda çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ayrıca, deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince tedbiren tahliye edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, park halinde bulunan bir otomobil ile depo, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı