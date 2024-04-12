Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı: 4 yaralı

Bursa'da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi: 4 yaralı

2 aracın karşıtlığı kazada can pazarı yaşandı

BURSA - Bursa'da makas atarken kontrolden çıkan otomobil önce önündeki araca ardından metro istasyonun girişine çarptı. 2 aracın karıştığı kasada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün idaresindeki 16 AVP 377 plakalı otomobil, Nilüfer istikametine seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı. Bu esnada aynı istikamete giden Ahmet A. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkıp, metro istasyonun yürüyen merdivenlerine çarptı. Ahmet A. İdaresindeki otomobil ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, refüje savruldu. Kazanın şiddetiyle can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevdik edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken, polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. Öte yandan, makas atan araçtaki alkol şişeleri kameralara yansıdı.