Bursa'da kuyumculara şok baskın: 82 kuyumcuya 16 milyon TL idari para cezası kesildi

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, kuyumcu ve emlak sektöründe yapılan denetimlerde 168 emlakçıya 15 milyon 130 bin lira, 82 kuyumcuya ise 16 milyon 400 bin lira ceza uyguladı. Denetimler, şikayetler ve rutin kontrollerle devam ediyor.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, kuyumcu ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bursa'da sene başından bugüne kadar 168 emlakçıya 15 milyon 130 bin 274 lira, 82 kuyumcuya ise 16 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, yapılan şikayetler üzerine veya rutin olarak Ticaret Bakanlığı koordinesiyle kuyumcu ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sene başından itibaren titizlikle sürdürüyor. Kuyumcularda yapılan denetimlerde 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi'nin olup olmadığı ve işletmenin adresinin doğruluğuna baktıklarını belirten Ticaret Bursa İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz. Bursa özelinde 2025 yılı başından bugüne kadar denetim sonucu 168 emlakçıya toplamda 15 milyon 130 bin 274 lira, 82 kuyumcuya toplamda 16 milyon 400 bin lira, 5 bin 653 market, kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerde 1 milyon 327 bin 529 ürün denetlendi. 12 milyon 309 bin 768 lira, marketlerde künye denetiminde 254 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edilmesi üzerine 22 milyon 520 bin 77 lira olmak üzere toplamda 67 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı" diye konuştu.

Bu cezalara bakanlık tarafından kesilen haksız fiyat artışı cezaları ve diğer cezalar dahil olmadığını belirten Aslanlar, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
