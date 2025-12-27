Bursa'da 2 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.D. ve G.D. isimli şahısların kaçak tütün mamulleri bulundurduğu ve sattığını tespit etti. Bunun üzerine Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 bin adet gümrük kaçağı sigara ile 11 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA