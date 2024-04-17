Bursa'da bir otomobil sokak ortasında alev alev yandı.

Yangın, Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokakta bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak ortasında alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil alev alev yanması vatandaşların kamerasına yansıdı - BURSA