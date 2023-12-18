Bursa'da bir kafede içerisinde doğum günü partisi verilirken asma tavan çöktü. Şans eseri yaşanan olayda yaralanan olmazken içeridekiler korkuyla dışarıya kaçtı.

Bursa'da bir kafede asma tavan çöktü

Bursa'da bir kafede içerisinde doğum günü partisi verilirken asma tavan çöktü. Şans eseri yaşanan olayda yaralanan olmazken içeridekiler korkuyla dışarıya kaçtı.

Olay merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi 258. Sokak üzerinde bir kafede meydana geldi. İçerisinde doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çökmeye başlayınca içeridekiler kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken kafede maddi hasar meydana geldi. - BURSA