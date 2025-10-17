Haberler

Bursa'da Atış Yapı Operasyonu: 3 Tutuklama, 2 Şirket Kayyım Atandı

Güncelleme:
Bursa'da konkordato ilan eden Atış Yapı'ya yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. 5 şüpheliye gözaltı kararı verildi ve soruşturma kapsamında 2 şirkete TMSF marifetiyle kayyım atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 şüpheliye

yönelik olarak gözaltı kararı verildi. Sorgularının ardından savcılık tarafından 4 şüpheli tutuklama talebi ile, 1

şüpheli ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında 2 şirkete TMSF marifetiyle kayyım atandı.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na

gönderildi. Soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu bildirildi. - BURSA

