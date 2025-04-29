Bursa'da Arazi Motosikleti Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde arazi motosikleti kullanan sürücü dengesini kaybederek çitlere çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da arazi motosikleti ile seyir halindeyken dengesini kaybedip çitlere çarpan sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi motosikleti sürmeyi öğrenen sürücü trafiğe kapalı alanda seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürücüsünün idaresinden çıkan ATV, bahçede bulunan çitlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza ise, saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa