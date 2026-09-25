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Bursa'da 160 sağlık çalışanını dolandırdığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

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Bursa'da ev sahibi olma vaadiyle 160 sağlık çalışanını dolandırdığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. 4 kooperatife düzenlenen operasyonda 1 milyar 400 milyon TL alındığı belirlenirken yurt dışına kaçtığı belirlenen 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa'da ev sahibi olma hayali kuran geneli sağlık çalışanı 160 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarını ev sahibi yapma vaadiyle 1 milyar 400 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 4 kooperatife yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ile 300 bin TL nakit paraya el konuldu.

Bursa'da ev sahibi olma hayaliyle yıllarca kooperatife ödeme yapan yüzlerce sağlık çalışanı, iddiaya göre aynı konutların birden fazla kişiye satılması ve yeterli sayıda konut bulunmaması nedeniyle mağdur oldu. Kişi başı yaklaşık 15 milyon lira zararla karşı karşıya olan 160 kişi paralarını geri almak için hukuki yollara başvurdu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mağdur şahısların ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında Sağlıklı Nefes Tatil Evleri Kooperatifi, Sağlıkçılar Konut Yapı Kooperatifi, Sağlıkçılar Doğanköy Yapı Kooperatifi ve Sağlıkçılar Göl Vadisi Yapı Kooperatifine operasyon düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başsavcılık koordinesinde 4 kooperatife yapılan baskınlarda aralarında eski kooperatif başkanı ve yöneticilerinin olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli E.T.D ve D.D. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

5 ayrı eylemde 160 kişiden 1 milyar 400 milyon para alındığı belirlenirken 4 kooperatif merkezinde yapılan aramalarda genel kurul ve karar defterleri ile para transfer belgelerine, şirket sözleşme belgeleri ile çok sayıda dijital materyal ve 300 bin TL nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 12 şüpheli M.A, T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B., Y.Ç.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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