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Burhaniye'de Zeytin Hırsızlığına Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Burhaniye'de Zeytin Hırsızlığına Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri zeytinliklerde devriye gezmeye başladı. Hava gözetleme de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, hırsızlığın önlenmesi için de bir dizi önlemler alındı. Burhaniye Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri zeytinliklerde devriye başlattı.

Burhaniye'de zeytinde var yılı yaşanırken, hasat sezonu da başladı. Zeytin hırsızlığının önlenmesi için Burhaniye Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri zeytinliklerde devriye gezmeye başladı. Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bağlı kır bekçileri de jandarma ekipleri ile birlikte çalışıyor. Zeytinlik devriyesinde havadan dron ile gözetleme faaliyetide gerçekleştiriliyor. Komando ve asayiş ekiplerinin hasat sonuna kadar görev yapacağı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Burhaniye Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Zeytin Tarım Yaşam

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