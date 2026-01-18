Burdur'da şap karantinasındaki küpesiz hayvan taşıyan besiciye 400 bin lira ceza

Burdur'da şap hastalığı nedeniyle karantina altındaki bölgede izinsiz ve küpesiz hayvan taşıyan besiciye yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi. Şap karantinasında küpesiz hayvan ticareti yapan besici, Burdur'un ekonomisine çok büyük katkısının olduğunu savunarak, "Geçen hafta da 900 bin lira ceza yedim" dedi.

Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında S.P. idaresindeki 36 ABM 481 plakalı tır, polis ekipleri tarafından rutin kontrol esnasında durduruldu. Yapılan incelemede tırın dorsesinde 26 büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Taşıma izni olmadan hayvanların taşındığın belirlenmesi üzerine durum Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tır, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine çekilerek hayvanlara küpeleme işlemi yapıldı. Daha sonrasında Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan ve küpesiz hayvandan dolayı yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uyguladı.

Şap karantinasında küpesiz hayvan ticareti yapan K.A. ise, "Burdur'un ekonomisine çok büyük katkımız var. Her hafta en az 10 tır hayvan çıkarıyoruz. 1 sene hayvan hastalığı sürer mi? Geçen hafta 900 bin lira ceza yedim" dedi. - BURDUR