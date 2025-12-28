Burdur'da oto yıkamacıda yangın

Burdur'da oto yıkamacıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde büyük maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken dükkanın içerisinde bulunan 2 otomobil vatandaşlar tarafından dışarıya alındı. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkanda büyük çapta maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR