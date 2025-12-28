Haberler

Burdur'da oto yıkamacıda yangın

Burdur'da oto yıkamacıda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkamacıda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Burdur'da oto yıkamacıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde büyük maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken dükkanın içerisinde bulunan 2 otomobil vatandaşlar tarafından dışarıya alındı. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkanda büyük çapta maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç