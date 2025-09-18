Burdur'da Kaçak Telefon Aksesuarlarına Yönelik Operasyon: 8 Bin 68 Adet Emtia Ele Geçirildi

Burdur'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonda binlerce kaçak telefon aksesuar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan ve yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabet ile haksız kazanca yol açan, ülke güvenliğine, ekonomisine zarar veren her türlü faaliyetin önüne geçilmesi yönelik çalışma sürüyor. Bu çerçevede E.E. isimli şahsın ikametine yönelik yapılan operasyonda; 4 bin 781 adet kaçak emtia (kırılmaz cam, telefon kılıfı, ekran vb.), 2 bin 257 adet kaçak şarj aleti/kablosu, 875 adet kaçak kulaklık, 155 adet kaçak hoparlör olmak üzere toplamda 8 bin 68 adet kaçak emtia ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ise '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - BURDUR