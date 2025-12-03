Burdur'da 1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

Burdur'da jandarma ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda E.E. isimli sahsın adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada 109 adet elektronik eşya, 6 bin 245 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 adet cep telefonu şarj cihazı, 6 adet tablet, 13 adet kamera, 5 adet dron, 39 adet akıllı saat, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet para sayma makinesi ve 4 adet projektör ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - BURDUR