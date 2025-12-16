Burdur'da haksız fiyat artışına 3 milyon 222 bin lira ceza

Burdur'da haksız fiyat artışına yönelik yapılan çalışmalarda 3 milyon 222 bin 988 TL idari ceza uygulandı.

Burdur Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağduriyetini önlemek, piyasalardaki adil rekabet ortamını korumak, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede, 8-12 Aralık tarihlerinde başta zincir marketler olmak üzere lokanta, kafe, pastane, fırın, kasap, şarküteri, giyim sektörü vb. iş yerlerinde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirildi. Toplam 70 iş yerinde 577 üründe fiyat etiketi kontrolü yapılırken 3 milyon 222 bin 988 TL idari ceza uygulandı. - BURDUR