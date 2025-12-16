Haberler

Burdur'da haksız fiyat artışına 3 milyon 222 bin lira ceza

Güncelleme:
Burdur Ticaret İl Müdürlüğü, fahiş fiyat artışları ve stokçuluğa karşı yaptığı denetimlerde toplam 3 milyon 222 bin 988 TL idari ceza uyguladı.

Burdur'da haksız fiyat artışına yönelik yapılan çalışmalarda 3 milyon 222 bin 988 TL idari ceza uygulandı.

Burdur Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağduriyetini önlemek, piyasalardaki adil rekabet ortamını korumak, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede, 8-12 Aralık tarihlerinde başta zincir marketler olmak üzere lokanta, kafe, pastane, fırın, kasap, şarküteri, giyim sektörü vb. iş yerlerinde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirildi. Toplam 70 iş yerinde 577 üründe fiyat etiketi kontrolü yapılırken 3 milyon 222 bin 988 TL idari ceza uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
