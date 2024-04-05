Bucak'ta Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.40 sıralarında M.O.'ya ait olduğu öğrenilen ve yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı dairede çıkan yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evdeki eşyalar yanarak kül oldu. - BURDUR