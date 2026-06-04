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Bilecik'te sahte para uyarısı

Bilecik'te sahte para uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, sahte para konusunda vatandaşları bilgilendirdi ve alışverişte para kontrolü ile 112'nin aranması gerektiğini hatırlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirme yapıldı. Yeni Mahalle Kapalı Pazarı'nda gerçekleştirilen çalışmada, sahte para ile karşılaşılması durumunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ekipler, özellikle alışveriş sırasında para kontrolünün önemi ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'nın aranması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan, faaliyetin, vatandaşların bilinç düzeyini artırmak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapıldığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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