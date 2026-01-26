Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa