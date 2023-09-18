Boşanma Aşamasındaki Kadın Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasında olan Gülseren Gökdemir, eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Gökdemir'in cenazesi toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Cemalettin Gökdemir (49), tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Gülseren Gökdemir (40), toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir'i caddede tartıştıktan sonra boğazından bıçakladı. Gökdemir, olay yerinden kaçarken de kendisini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken, Cemalettin Gökdemir'in tedavisi sürüyor.

Gülseren Gökdemir'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Nenehatun Mahallesi'ndeki Eyüpoğlu Camisi'ne getirildi. Gökdemir'in yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Gökdemir'in cenazesi Balçık Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gökdemir'in 22 ve 17 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.