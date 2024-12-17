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Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

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Borsada manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen borsacı Nihat Özçelik, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Özçelik, daha önceki soruşturma kapsamında 'tehdit', 'şantaj' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, bu sabah gözaltına alınmıştı. Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik'i gözaltına almıştı. 16 Aralık günü 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

38 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYORDU

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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