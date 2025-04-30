Borsa İstanbul'da Manipülasyon Yapan 15 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüphelinin Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasinda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edildi. 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL