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Bolu'daki Taraftar Kavgasında İki Yaralı

Bolu'daki Taraftar Kavgasında İki Yaralı
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Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu'ya gelen Amedspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarıyla Highway AVM'de karşılaştı. Kavga sonucunda 2 kişi yaralandı, jandarma havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu'ya gelen Amedspor taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri Highway AVM'nin otoparkını savaş alanına çevirdi. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu'ya gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri Highway'de karşılaştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı. Adeta savaş alanına dönen ortamda, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı. İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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