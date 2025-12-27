Haberler

Bolu'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı, 350 işletme kontrol edildi

Güncelleme:
Bolu'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 350 işletme kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari para cezası uygulandı.

Bolu'da yılbaşı öncesinde gıda denetimlerinde 350 işletme kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere idari para cezası uygulandı. Öte yandan kent genelinde 2025 yılı boyunca yapılan 7 bin 110 gıda denetiminde 202 işletmeye ceza kesildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla gıda ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında unlu mamuller, tatlı, pasta ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları, kuruyemiş satış yerleri, beyaz et satış noktaları, alkollü/alkolsüz içecek satışı yapan işletmelere uygulama yapıldı.

350 işletme denetlendi

İl genelinde 18 Aralık tarihi itibarıyla başlatılan denetimler kapsamında toplam 350 işletmede kontrol gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari para cezası kesildi. Öte yandan Bolu genelinde 2025 yılı içerisinde toplu tüketim ve üretim yerlerinde toplam 7 bin 110 gıda denetimi yapıldığı, bu denetimler sonucunda 202 işletmeye idari para cezası uygulandığı bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
