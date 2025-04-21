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Bolu'da Trafik Denetimlerinde 3 Bin Sürücüye 10 Milyon Lira Ceza

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Bolu'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 433 araç ve sürücüye toplamda 10 milyon 239 bin 186 lira ceza kesildi. 180 araç trafikten men edilirken, hız ihlali gibi çeşitli kuralların ihlali tespit edildi.

Kurala uymayan 3 bin sürücüye 10 milyon lira ceza

BOLU - Bolu'da bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 433 araç ve sürücüye toplam 10 milyon 239 bin 186 lira idari para cezası uygulandı. Kurallara uymayan 180 araç trafikten men edildi.

Bolu genelinde bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bin 553 farklı noktada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 37 bin 532 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde hız ihlali yapan 2 bin 39 araç ve sürücü tespit edildi. Periyodik muayenesi yapılmamış 240 araç ve emniyet kemeri kullanmayan 375 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca sürücü belgesi bulunmadan araç kullanan 64 kişiyle birlikte, zorunlu mali sigortası olmayan 41 araç trafikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 180 araç trafikten men edildi. Toplamda 3 bin 433 araç ve sürücüye 10 milyon 239 bin 186 lira tutarında idari para cezası kesildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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