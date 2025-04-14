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Bolu'da Tavuk Döner Dükkanında Yangın Paniği

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Bolu'da bir tavuk döner dükkanında çıkan yangın, personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı, kısa süreli panik yaşandı.

Tavuk döner dükkanında yangın paniği

BOLU - Bolu'da tavuk döner dükkanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın personel tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında PTT Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmında bulunan fritözde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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