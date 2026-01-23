Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda 280 puro, 58 elektronik sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi. Olayla ilgili dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ürün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14-16 Ocak tarihlerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucu, ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen 280 puro, 58 elektronik sigara, 11 termos, 6 saç düzleştirici, 6 kulaklık, 4 lazer epilasyon cihazı, 4 elektrikli dikey süpürge, 3 su ısıtıcısı, 2 el feneri, 2 elektronik sigara kiti makinesi, 2 tablet ve 1 adet saç şekillendirici ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 4 şüpheli şahıs hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BOLU