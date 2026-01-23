Haberler

Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi

Bolu'da kaçak ürünler ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda 280 puro, 58 elektronik sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi. Olayla ilgili dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ürün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14-16 Ocak tarihlerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucu, ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen 280 puro, 58 elektronik sigara, 11 termos, 6 saç düzleştirici, 6 kulaklık, 4 lazer epilasyon cihazı, 4 elektrikli dikey süpürge, 3 su ısıtıcısı, 2 el feneri, 2 elektronik sigara kiti makinesi, 2 tablet ve 1 adet saç şekillendirici ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 4 şüpheli şahıs hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Engelli genç kızın kahreden sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler