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Bolu'da Jandarma, Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçları Denetledi

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Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında trafik kontrol noktaları kuruldu. Ayrıca otobüslerde sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli, şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda gözlemledi. Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma personeli, yolcuların da kemer takması gerektiğini ifade etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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